Компенсація Інженер-програміст in Greater Chicago Area у HERE Technologies варіюється від $109K за year для L6 до $188K за year для L9. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Chicago Area становить $120K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації HERE Technologies. Останнє оновлення: 11/6/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$109K
$105K
$0
$4.1K
L7
$110K
$110K
$0
$0
L8
$ --
$ --
$ --
$ --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
