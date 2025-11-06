Каталог компаній
HERE Technologies
HERE Technologies Інженер-програміст Зарплати в Greater Chicago Area

Компенсація Інженер-програміст in Greater Chicago Area у HERE Technologies варіюється від $109K за year для L6 до $188K за year для L9. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Chicago Area становить $120K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації HERE Technologies. Останнє оновлення: 11/6/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L5
Software Engineer I(Початковий рівень)
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
Software Engineer II
$109K
$105K
$0
$4.1K
L7
Senior Engineer
$110K
$110K
$0
$0
L8
Lead Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Переглянути 2 Більше рівнів
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Зарплати стажерів

Які кар'єрні рівні в HERE Technologies?

Включені посади

Backend-інженер програмного забезпечення

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в HERE Technologies in Greater Chicago Area складає річну загальну компенсацію $187,500. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в HERE Technologies для позиції Інженер-програміст in Greater Chicago Area складає $118,000.

