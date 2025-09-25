Каталог компаній
HERE Technologies
HERE Technologies Інженер-програміст Зарплати

Компенсація Інженер-програміст in India у HERE Technologies варіюється від ₹3.69M за year для L5 до ₹5.61M за year для L9. Медіанний yearний пакет компенсації in India становить ₹2.2M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації HERE Technologies. Останнє оновлення: 9/25/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L5
Software Engineer I(Початковий рівень)
₹3.69M
₹3.69M
₹0
₹0
L6
Software Engineer II
₹1.68M
₹1.66M
₹0
₹26.3K
L7
Senior Engineer
₹2.43M
₹2.34M
₹0
₹94.2K
L8
Lead Engineer
₹3.77M
₹3.49M
₹10.9K
₹261K
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Які кар'єрні рівні в HERE Technologies?

Включені посади

Backend програмний інженер

Поширені запитання

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Інженер-програміст bei HERE Technologies in India liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von ₹5,607,806. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei HERE Technologies für die Position Інженер-програміст in India beträgt ₹2,128,510.

