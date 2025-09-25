Компенсація Інженер-програміст in India у HERE Technologies варіюється від ₹3.69M за year для L5 до ₹5.61M за year для L9. Медіанний yearний пакет компенсації in India становить ₹2.2M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації HERE Technologies. Останнє оновлення: 9/25/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L5
₹3.69M
₹3.69M
₹0
₹0
L6
₹1.68M
₹1.66M
₹0
₹26.3K
L7
₹2.43M
₹2.34M
₹0
₹94.2K
L8
₹3.77M
₹3.49M
₹10.9K
₹261K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Включені посадиПодати нову посаду