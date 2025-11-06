HERE Technologies Дейта-сайентист Зарплати в Mumbai Metropolitan Region

Компенсація Дейта-сайентист in Mumbai Metropolitan Region у HERE Technologies варіюється від ₹3.91M за year для L5 до ₹1.65M за year для L7. Медіанний yearний пакет компенсації in Mumbai Metropolitan Region становить ₹2.25M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації HERE Technologies. Останнє оновлення: 11/6/2025

Середня Компенсація за Рівень Додати компенсацію Порівняти рівні

Назва рівня Загалом Базова Акції (/yr) Бонус L5 ₹3.91M ₹3.91M ₹0 ₹0 L6 ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- L7 ₹1.65M ₹1.65M ₹0 ₹0 L8 ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- Переглянути 6 Більше рівнів

Останні подання зарплат

Компанія Місцезнаходження | Дата Назва рівня Тег Роки досвіду Загалом / У компанії Загальна компенсація ( INR ) Оклад | Акції (рік) | Бонус

Який графік вестингу в HERE Technologies ?

