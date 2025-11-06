Каталог компаній
HERE Technologies Дейта-сайентист Зарплати в Mumbai Metropolitan Region

Компенсація Дейта-сайентист in Mumbai Metropolitan Region у HERE Technologies варіюється від ₹3.91M за year для L5 до ₹1.65M за year для L7. Медіанний yearний пакет компенсації in Mumbai Metropolitan Region становить ₹2.25M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації HERE Technologies. Останнє оновлення: 11/6/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L5
₹3.91M
₹3.91M
₹0
₹0
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹1.65M
₹1.65M
₹0
₹0
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Які кар'єрні рівні в HERE Technologies?

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Дейта-сайентист в HERE Technologies in Mumbai Metropolitan Region складає річну загальну компенсацію ₹17,957,761. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в HERE Technologies для позиції Дейта-сайентист in Mumbai Metropolitan Region складає ₹2,102,805.

