Herbalife Зарплати

Зарплата Herbalife варіюється від $17,966 загальної компенсації на рік для Аналітик даних на нижньому рівні до $240,790 для Продукт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Herbalife. Останнє оновлення: 10/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Інженер-програміст
Median $140K

Full-Stack програмний інженер

Аналітик даних
$18K
Продукт-дизайнер
$129K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
Продукт-менеджер
$241K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$169K
Архітектор рішень
$92.3K
Технічний програмний менеджер
$168K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Herbalife - це Продукт-менеджер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $240,790. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Herbalife складає $140,000.

