Каталог компаній
Henkel
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Henkel Зарплати

Зарплата Henkel варіюється від $14,250 загальної компенсації на рік для Продажі на нижньому рівні до $129,350 для Інженер-механік на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Henkel. Останнє оновлення: 9/14/2025

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Інженер-програміст
Median $107K
Бізнес-аналітик
$62.7K
Інженер-хімік
$93K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Аналітик даних
$119K
Дата-сайентист
$48.4K
Фінансовий аналітик
$70.5K
Інвестиційний банкір
$77.4K
Інженер з матеріалознавства
$74.6K
Інженер-механік
$129K
Продукт-дизайнер
$94.1K
Продукт-менеджер
$70.2K
Проєктний менеджер
$102K
Продажі
$14.2K
Венчурний капіталіст
$68.5K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Henkel - це Інженер-механік at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $129,350. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Henkel складає $76,005.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Henkel

Схожі компанії

  • SAP
  • Siemens
  • Panasonic
  • Mentor Graphics
  • Alarm.com
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси