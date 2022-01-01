Henkel Зарплати

Зарплата Henkel варіюється від $14,250 загальної компенсації на рік для Продажі на нижньому рівні до $129,350 для Інженер-механік на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Henkel . Останнє оновлення: 9/14/2025