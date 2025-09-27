Каталог компаній
Helsing
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Всі зарплати Інженер-програміст

Helsing Інженер-програміст Зарплати

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in United Kingdom у Helsing становить £139K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Helsing. Останнє оновлення: 9/27/2025

Медіанний пакет
company icon
Helsing
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Загалом за рік
£139K
Рівень
L3
Базова зарплата
£100K
Stock (/yr)
£38.2K
Бонус
£0
Років у компанії
1 Рік
Років досвіду
5 Роки
Які кар'єрні рівні в Helsing?

£121K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Helsing Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Інженер-програміст di Helsing in United Kingdom berada pada jumlah pampasan tahunan £257,906. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Helsing untuk peranan Інженер-програміст in United Kingdom ialah £134,409.

