Каталог компаній
Helsing
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Програмний менеджер

  • Всі зарплати Програмний менеджер

Helsing Програмний менеджер Зарплати

Середня загальна компенсація Програмний менеджер in United Kingdom у Helsing варіюється від £165K до £230K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Helsing. Останнє оновлення: 9/27/2025

Середня загальна компенсація

£177K - £209K
United Kingdom
Поширений діапазон
Можливий діапазон
£165K£177K£209K£230K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Нам потрібно лише 3 більше Програмний менеджер заявок в Helsing щоб розблокувати!

Запросіть друзів та спільноту додавати зарплати анонімно менш ніж за 60 секунд. Більше даних означає кращі інсайти для шукачів роботи, таких як ви, та нашої спільноти!

💰 Переглянути все Зарплати

💪 Внести дані Ваша зарплата

£121K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на £22.8K+ (іноді £228K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.


Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Helsing Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Програмний менеджер пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Програмний менеджер в Helsing in United Kingdom складає річну загальну компенсацію £230,421. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Helsing для позиції Програмний менеджер in United Kingdom складає £165,430.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Helsing

Схожі компанії

  • Google
  • SoFi
  • Dropbox
  • Intuit
  • Microsoft
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси