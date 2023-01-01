Helsing Зарплати

Каталог компаній
Зарплата Helsing варіюється від $166,892 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $254,285 для Програмний менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Helsing. Останнє оновлення: 9/14/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $167K
Продукт-менеджер
$225K
Програмний менеджер
$254K

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Helsing Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

Поширені запитання

The highest paying role reported at Helsing is Програмний менеджер at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $254,285. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Helsing is $225,362.

