Каталог компаній
HealthStream
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Аналітик даних

  • Всі зарплати Аналітик даних

HealthStream Аналітик даних Зарплати

Медіанний пакет компенсації Аналітик даних in United States у HealthStream становить $72.5K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації HealthStream. Останнє оновлення: 9/26/2025

Медіанний пакет
company icon
HealthStream
Data Analyst
Nashville, TN
Загалом за рік
$72.5K
Рівень
hidden
Базова зарплата
$70K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$2.5K
Років у компанії
2-4 Роки
Років досвіду
2-4 Роки
Які кар'єрні рівні в HealthStream?

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії

Внести дані

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Аналітик даних пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Аналітик даних в HealthStream in United States складає річну загальну компенсацію $85,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в HealthStream для позиції Аналітик даних in United States складає $72,500.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для HealthStream

Схожі компанії

  • Flipkart
  • Snap
  • Tesla
  • Lyft
  • Coinbase
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси