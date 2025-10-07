Каталог компаній
HDFC
HDFC Інженер даних Зарплати в India

Медіанний пакет компенсації Інженер даних in India у HDFC становить ₹1.61M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації HDFC. Останнє оновлення: 10/7/2025

Медіанний пакет
company icon
HDFC
Data Engineer
Mumbai, MH, India
Загалом за рік
₹1.61M
Рівень
E3
Базова зарплата
₹1.61M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Років у компанії
0 Роки
Років досвіду
0 Роки
Які кар'єрні рівні в HDFC?

₹13.98M

Останні подання зарплат
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер даних в HDFC in India складає річну загальну компенсацію ₹2,376,025. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в HDFC для позиції Інженер даних in India складає ₹1,609,140.

Інші ресурси