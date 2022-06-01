Каталог компаній
Hays
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Hays Зарплати

Зарплата Hays варіюється від $12,902 загальної компенсації на рік для Рекрутер на нижньому рівні до $163,439 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Hays. Останнє оновлення: 9/3/2025

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Продажі
Median $118K
Адміністративний асистент
$35.4K
Дата-сайентист
$91.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Графічний дизайнер
$59.3K
Управління персоналом
$62.7K
Проєктний менеджер
$56.2K
Рекрутер
$12.9K
Інженер-програміст
$42.6K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$163K
Архітектор рішень
$95.9K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Hays - це Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $163,439. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Hays складає $60,967.

Інші ресурси