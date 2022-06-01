Hays Зарплати

Зарплата Hays варіюється від $12,902 загальної компенсації на рік для Рекрутер на нижньому рівні до $163,439 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Hays . Останнє оновлення: 9/3/2025