Hawk-Eye Innovations
Hawk-Eye Innovations Зарплати

Зарплата Hawk-Eye Innovations варіюється від $69,650 загальної компенсації на рік для Адміністративний асистент на нижньому рівні до $199,000 для Продукт-дизайнер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Hawk-Eye Innovations. Останнє оновлення: 9/3/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $75.9K
Адміністративний асистент
$69.7K
Продукт-дизайнер
$199K

Рекрутер
$82.3K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Hawk-Eye Innovations - це Продукт-дизайнер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $199,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Hawk-Eye Innovations складає $79,136.

