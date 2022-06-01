Каталог компаній
Havas
Havas Зарплати

Зарплата Havas варіюється від $4,975 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $129,350 для Маркетингові операції на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Havas. Останнє оновлення: 9/3/2025

$160K

Продукт-дизайнер
Median $45.6K
Розвиток бізнесу
$49K
Керівник апарату
$117K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Аналітик даних
$29.3K
Управління персоналом
$100K
Маркетинг
$22.7K
Маркетингові операції
$129K
Інженер-програміст
$5K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Havas - це Маркетингові операції at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $129,350. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Havas складає $47,318.

Інші ресурси