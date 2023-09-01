Hashmap Зарплати

Зарплата Hashmap варіюється від $145,725 загальної компенсації на рік для Архітектор рішень на нижньому рівні до $235,740 для Продакт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Hashmap . Останнє оновлення: 11/24/2025