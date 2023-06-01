Довідник компаній
Harvest Partners
Harvest Partners Зарплати

Діапазон зарплат Harvest Partners коливається від $89,445 у загальній компенсації на рік для Менеджер продукту на нижньому кінці до $241,200 для Копірайтер на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Harvest Partners. Останнє оновлення: 8/19/2025

$160K

Копірайтер
$241K
Людські ресурси
$166K
Консультант з менеджменту
$169K

Маркетинг
$157K
Менеджер продукту
$89.4K
Менеджер програми
$159K
Рекрутер
$159K
Інженер-програміст
$189K
Дослідник користувацького досвіду
$148K
Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Harvest Partners, є Копірайтер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $241,200. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Harvest Partners, становить $158,790.

