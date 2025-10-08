Каталог компаній
Happiest Minds Інженер даних Зарплати

Медіанний пакет компенсації Інженер даних in India у Happiest Minds становить ₹830K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Happiest Minds. Останнє оновлення: 10/8/2025

Медіанний пакет
company icon
Happiest Minds
Data Engineer
Noida, UP, India
Загалом за рік
₹830K
Рівень
C2
Базова зарплата
₹830K
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Років у компанії
2 Роки
Років досвіду
4 Роки
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер даних в Happiest Minds in India складає річну загальну компенсацію ₹2,905,978. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Happiest Minds для позиції Інженер даних in India складає ₹829,664.

