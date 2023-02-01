Змінити
Увійти
Зареєструватися
Всі дані
За місцем
За компанією
За посадою
Калькулятор зарплати
Візуалізація діаграм
Перевірені зарплати
Стажування
Підтримка переговорів
Порівняти пільги
Хто наймає
Звіт про оплату 2024
Компанії з найвищою оплатою
Інтегрувати
Блог
Преса
Google
Інженер-програміст
Продакт-менеджер
Район Нью-Йорка
Дата-сайентист
Переглянути окремі точки даних
Levels FYI Logo
Зарплати
📂 Всі дані
🌎 За місцем
🏢 За компанією
🖋 За посадою
🏭️ За галуззю
📍 Теплова карта зарплат
📈 Візуалізація діаграм
🔥 Перцентилі в реальному часі
🎓 Стажування
❣️ Порівняти пільги
🎬 Звіт про оплату 2024
🏆 Компанії з найвищою оплатою
💸 Розрахувати вартість зустрічі
#️⃣ Калькулятор зарплати
Додати дані
Додати зарплату
Додати пільги компанії
Додати співставлення рівнів
Вакансії
Послуги
Послуги для кандидатів
💵 Коучинг переговорів
📄 Перегляд резюме
🎁 Подарувати перегляд резюме
Для роботодавців
Інтерактивні пропозиції
Перцентилі в реальному часі 🔥
Бенчмаркінг винагород
Для академічних досліджень
Набір даних про винагороди
Спільнота
← Каталог компаній
Happiest Minds
Працюєте тут?
Заявити про свою компанію
Огляд
Зарплати
Пільги
Вакансії
Нове
Чат
Happiest Minds Пільги
Додати пільги
Порівняти
Страхування, здоров'я та самопочуття
Sabbatical
Life Insurance
Accidental death and dismemberment (AD&D) Insurance
Health Insurance
Disability Insurance
Vision Insurance
Dental Insurance
Maternity Leave
Paternity Leave
Employee Assistance Program
Дім
Remote Work
Інше
Referral Bonus
Переглянути дані як таблицю
Happiest Minds Переваги та пільги
Пільга
Опис
Sabbatical
Offered by employer
Remote Work
Offered by employer
Unique Perk
Referral Bonus
Life Insurance
Offered by employer
Accidental death and dismemberment (AD&D) Insurance
Offered by employer
Health Insurance
Offered by employer
Disability Insurance
Offered by employer
Vision Insurance
Offered by employer
Dental Insurance
Offered by employer
Maternity Leave
Offered by employer
Paternity Leave
Offered by employer
Employee Assistance Program
Offered by employer
Рекомендовані вакансії
Не знайдено рекомендованих вакансій для Happiest Minds
Схожі компанії
Microsoft
Roblox
Tesla
Stripe
Airbnb
Переглянути всі компанії ➜
Інші ресурси
Звіт про зарплати за рік
Розрахувати загальну компенсацію