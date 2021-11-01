Каталог компаній
H-E-B
H-E-B Зарплати

Зарплата H-E-B варіюється від $36,400 загальної компенсації на рік для Обслуговування клієнтів на нижньому рівні до $235,000 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників H-E-B. Останнє оновлення: 10/20/2025

Інженер-програміст
Software Engineer 1 $96.4K
Software Engineer 2 $139K
Senior Software Engineer $163K
Staff Software Engineer $214K

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Інженер даних

Інженер надійності сайту

Обслуговування клієнтів
Median $36.4K
Продукт-дизайнер
Median $89K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Продукт-менеджер
Median $140K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $235K
UX-дослідник
Median $99K
Бізнес-аналітик
Median $80.3K
Аналітик даних
$128K
Дата-сайентист
Median $163K
Графічний дизайнер
$119K
Information Technologist (IT)
$132K
Рекрутер
$121K
Продажі
$63.9K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в H-E-B - це Менеджер з розробки програмного забезпечення з річною загальною компенсацією $235,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в H-E-B складає $124,773.

