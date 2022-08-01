Каталог компаній
GYANT
GYANT Зарплати

Зарплата GYANT варіюється від $114,055 загальної компенсації на рік для Менеджер інженерів-програмістів на нижньому рівні до $124,375 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників GYANT. Останнє оновлення: 11/25/2025

Інженер-програміст
$124K
Менеджер інженерів-програмістів
$114K
Найвищеоплачувана позиція в GYANT - це Інженер-програміст at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $124,375. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в GYANT складає $119,215.

