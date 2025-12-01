Каталог компаній
Gusto
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Продакт-дизайнер

  • Всі зарплати Продакт-дизайнер

Gusto Продакт-дизайнер Зарплати

Компенсація Продакт-дизайнер in United States у Gusto варіюється від $152K за year для L2 до $166K за year для L4. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $170K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Gusto. Останнє оновлення: 12/1/2025

Середня Компенсація за Рівень
Додати компенсаціюПорівняти рівні
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$152K
$124K
$27.9K
$0
L3
$180K
$157K
$21.3K
$1.9K
L4
$166K
$139K
$27.5K
$0
Переглянути 3 Більше рівнів
Додати компенсаціюПорівняти рівні
Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії

Графік Вестингу

20%

РІК 1

20%

РІК 2

20%

РІК 3

20%

РІК 4

20%

РІК 5

Тип Акцій
Options

У Gusto Options підлягають 5-річному графіку вестингу:

  • 20% передається у 1st-РІК (20.00% щорічно)

  • 20% передається у 2nd-РІК (1.67% щомісячно)

  • 20% передається у 3rd-РІК (1.67% щомісячно)

  • 20% передається у 4th-РІК (1.67% щомісячно)

  • 20% передається у 5th-РІК (1.67% щомісячно)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
Options

У Gusto Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Продакт-дизайнер пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Включені посади

Подати нову посаду

UX-дизайнер

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Продакт-дизайнер в Gusto in United States складає річну загальну компенсацію $220,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Gusto для позиції Продакт-дизайнер in United States складає $167,000.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Gusto

Схожі компанії

  • Bloomberg
  • WePay
  • Chatham Financial
  • Q2
  • Braintree
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/gusto/salaries/product-designer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.