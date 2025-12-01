Каталог компаній
Середня загальна компенсація Кадрові ресурси in United States у Gusto варіюється від $198K до $282K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Gusto. Останнє оновлення: 12/1/2025

Середня загальна компенсація

$225K - $256K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$198K$225K$256K$282K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Графік Вестингу

20%

РІК 1

20%

РІК 2

20%

РІК 3

20%

РІК 4

20%

РІК 5

Тип Акцій
Options

У Gusto Options підлягають 5-річному графіку вестингу:

  • 20% передається у 1st-РІК (20.00% щорічно)

  • 20% передається у 2nd-РІК (1.67% щомісячно)

  • 20% передається у 3rd-РІК (1.67% щомісячно)

  • 20% передається у 4th-РІК (1.67% щомісячно)

  • 20% передається у 5th-РІК (1.67% щомісячно)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
Options

У Gusto Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Кадрові ресурси в Gusto in United States складає річну загальну компенсацію $282,020. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Gusto для позиції Кадрові ресурси in United States складає $198,370.

Інші ресурси

