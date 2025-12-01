Компенсація Дейта-сайентист in United States у Gusto варіюється від $182K за year до $340K. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $320K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Gusto. Останнє оновлення: 12/1/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$283K
$203K
$76.7K
$2.9K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
20%
РІК 1
20%
РІК 2
20%
РІК 3
20%
РІК 4
20%
РІК 5
У Gusto Options підлягають 5-річному графіку вестингу:
20% передається у 1st-РІК (20.00% щорічно)
20% передається у 2nd-РІК (1.67% щомісячно)
20% передається у 3rd-РІК (1.67% щомісячно)
20% передається у 4th-РІК (1.67% щомісячно)
20% передається у 5th-РІК (1.67% щомісячно)
10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Gusto Options підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)
10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.
