Компенсація Бізнес-аналітик in United States у Gusto становить $160K за year для L3. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Gusto. Останнє оновлення: 12/1/2025

Середня загальна компенсація

$121K - $138K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$107K$121K$138K$152K
Поширений діапазон
Можливий діапазон
Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$160K
$140K
$20K
$0
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Переглянути 3 Більше рівнів
Графік Вестингу

20%

РІК 1

20%

РІК 2

20%

РІК 3

20%

РІК 4

20%

РІК 5

Тип Акцій
Options

У Gusto Options підлягають 5-річному графіку вестингу:

  • 20% передається у 1st-РІК (20.00% щорічно)

  • 20% передається у 2nd-РІК (1.67% щомісячно)

  • 20% передається у 3rd-РІК (1.67% щомісячно)

  • 20% передається у 4th-РІК (1.67% щомісячно)

  • 20% передається у 5th-РІК (1.67% щомісячно)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
Options

У Gusto Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Бізнес-аналітик в Gusto in United States складає річну загальну компенсацію $159,500. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Gusto для позиції Бізнес-аналітик in United States складає $107,070.

Інші ресурси

