Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in India у Gupshup становить ₹2.36M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Gupshup. Останнє оновлення: 10/27/2025

Медіанний пакет
company icon
Gupshup
Software Engineer 2
Bengaluru, KA, India
Загалом за рік
₹2.36M
Рівень
SE2
Базова зарплата
₹1.87M
Stock (/yr)
₹208K
Бонус
₹281K
Років у компанії
2-4 Роки
Років досвіду
2-4 Роки
Які кар'єрні рівні в Gupshup?
Останні подання зарплат
Зарплати стажерів

Внести дані

Включені посади

Подати нову посаду

Backend програмний інженер

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Gupshup in India складає річну загальну компенсацію ₹4,064,741. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Gupshup для позиції Інженер-програміст in India складає ₹2,358,821.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Gupshup

Інші ресурси