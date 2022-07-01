Каталог компаній
Gun.io
Gun.io Зарплати

Медіанна зарплата Gun.io становить $150,750 для Продакт-менеджер . Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Gun.io. Останнє оновлення: 11/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Продакт-менеджер
$151K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Gun.io - це Продакт-менеджер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $150,750. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Gun.io складає $150,750.

Інші ресурси

