Guidepoint Зарплати

Зарплата Guidepoint варіюється від $65,000 загальної компенсації на рік для Обслуговування клієнтів на нижньому рівні до $169,533 для Менеджер інженерів-програмістів на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Guidepoint. Останнє оновлення: 11/23/2025

Інженер-програміст
Median $125K
Обслуговування клієнтів
Median $65K
Маркетинг
$78.1K

Продакт-менеджер
$74.8K
Менеджер інженерів-програмістів
$170K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Guidepoint - це Менеджер інженерів-програмістів at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $169,533. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Guidepoint складає $78,075.

Інші ресурси

