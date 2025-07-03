Каталог компаній
GSPANN Technologies
GSPANN Technologies Зарплати

Зарплата GSPANN Technologies варіюється від $139,300 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $161,700 для Програм-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників GSPANN Technologies. Останнє оновлення: 11/23/2025

Програм-менеджер
$162K
Інженер-програміст
$139K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в GSPANN Technologies - це Програм-менеджер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $161,700. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в GSPANN Technologies складає $150,500.

