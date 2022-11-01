GSoft Зарплати

Зарплата GSoft варіюється від $66,689 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $107,236 для Продакт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників GSoft . Останнє оновлення: 11/23/2025