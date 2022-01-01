Довідник компаній
GSK
GSK Зарплати

Діапазон зарплат GSK коливається від $6,733 у загальній компенсації на рік для Продажі на нижньому кінці до $392,700 для Менеджер проекту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників GSK. Останнє оновлення: 8/19/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $177K
Науковець даних
Median $86.1K
Адміністративний асистент
$71.7K

Біомедичний інженер
$169K
Менеджер з бізнес-операцій
$28.8K
Бізнес-аналітик
$28.2K
Інженер з контролю
$91.3K
Обслуговування клієнтів
$36.1K
Менеджер з науки даних
$60.3K
Фінансовий аналітик
$65.3K
Інформаційний технолог (ІТ)
$59.7K
Консультант з менеджменту
$114K
Маркетинг
$248K
Операційний маркетинг
$75.9K
Дизайнер продукту
$55.4K
Менеджер продукту
$60.5K
Менеджер програми
$129K
Менеджер проекту
$393K
Рекрутер
$80.6K
Регуляторні питання
$97.8K
Продажі
$6.7K
Аналітик кібербезпеки
$105K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$86.1K
Архітектор рішень
$161K
Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в GSK, є Менеджер проекту at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $392,700. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в GSK, становить $83,329.

