GSK Зарплати

Діапазон зарплат GSK коливається від $6,733 у загальній компенсації на рік для Продажі на нижньому кінці до $392,700 для Менеджер проекту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників GSK . Останнє оновлення: 8/19/2025