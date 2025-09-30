Компенсація Інженер-програміст in Warsaw Metropolitan Area у Grid Dynamics варіюється від PLN 83.2K за year для T1 до PLN 389K за year для T4. Медіанний yearний пакет компенсації in Warsaw Metropolitan Area становить PLN 305K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Grid Dynamics. Останнє оновлення: 9/30/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
T1
PLN 83.2K
PLN 83.2K
PLN 0
PLN 0
T2
PLN 209K
PLN 209K
PLN 0
PLN 0
T3
PLN 312K
PLN 312K
PLN 0
PLN 0
T4
PLN 389K
PLN 389K
PLN 0
PLN 0
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Grid Dynamics Options підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)
