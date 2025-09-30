Grid Dynamics Інженер-програміст Зарплати в United States

Компенсація Інженер-програміст in United States у Grid Dynamics варіюється від $125K за year для T2 до $159K за year для T4. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $145K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Grid Dynamics. Останнє оновлення: 9/30/2025

Назва рівня Загалом Базова Акції (/yr) Бонус T1 Junior Software Engineer ( Початковий рівень ) $ -- $ -- $ -- $ -- T2 Software Engineer $125K $125K $0 $0 T3 Senior Software Engineer $155K $154K $455 $0 T4 Staff Software Engineer $159K $154K $526 $3.9K Переглянути 2 Більше рівнів

Останні подання зарплат

Графік Вестингу Основний 25 % РІК 1 25 % РІК 2 25 % РІК 3 25 % РІК 4 Тип Акцій Options У Grid Dynamics Options підлягають 4-річному графіку вестингу: 25 % передається у 1st - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 2nd - РІК ( 6.25 % щоквартально )

25 % передається у 3rd - РІК ( 6.25 % щоквартально )

25 % передається у 4th - РІК ( 6.25 % щоквартально )

Який графік вестингу в Grid Dynamics ?

