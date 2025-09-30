Каталог компаній
Grid Dynamics
Grid Dynamics Інженер-програміст Зарплати в Tricity

Компенсація Інженер-програміст in Tricity у Grid Dynamics варіюється від PLN 73.3K за year для T1 до PLN 190K за year для T3. Медіанний yearний пакет компенсації in Tricity становить PLN 73K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Grid Dynamics. Останнє оновлення: 9/30/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
T1
Junior Software Engineer(Початковий рівень)
PLN 73.3K
PLN 73.3K
PLN 0
PLN 0
T2
Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
T3
Senior Software Engineer
PLN 190K
PLN 190K
PLN 0
PLN 0
T4
Staff Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
Options

У Grid Dynamics Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)



Включені посади

Подати нову посаду

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Програмний інженер забезпечення якості (QA)

Інженер даних

DevOps-інженер

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Grid Dynamics in Tricity складає річну загальну компенсацію PLN 292,266. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Grid Dynamics для позиції Інженер-програміст in Tricity складає PLN 149,880.

