Компенсація Інженер-програміст in Serbia у Grid Dynamics варіюється від $44.3K за year для T2 до $52.4K за year для T4. Медіанний yearний пакет компенсації in Serbia становить $48.9K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Grid Dynamics. Останнє оновлення: 9/30/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$44.3K
$44.1K
$0
$135
T3
$56.4K
$56.4K
$0
$0
T4
$52.4K
$52.4K
$0
$0
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Grid Dynamics Options підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)
Включені посадиПодати нову посаду