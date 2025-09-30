Компенсація Інженер-програміст in Moldova у Grid Dynamics варіюється від MDL 617K за year для T2 до MDL 905K за year для T3. Медіанний yearний пакет компенсації in Moldova становить MDL 705K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Grid Dynamics. Останнє оновлення: 9/30/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
T1
MDL --
MDL --
MDL --
MDL --
T2
MDL 617K
MDL 617K
MDL 0
MDL 0
T3
MDL 905K
MDL 905K
MDL 0
MDL 0
T4
MDL --
MDL --
MDL --
MDL --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Grid Dynamics Options підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)
