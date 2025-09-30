Каталог компаній
Grid Dynamics
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Всі зарплати Інженер-програміст

  • Moldova

Grid Dynamics Інженер-програміст Зарплати в Moldova

Компенсація Інженер-програміст in Moldova у Grid Dynamics варіюється від MDL 617K за year для T2 до MDL 905K за year для T3. Медіанний yearний пакет компенсації in Moldova становить MDL 705K. Останнє оновлення: 9/30/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
T1
Junior Software Engineer(Початковий рівень)
MDL --
MDL --
MDL --
MDL --
T2
Software Engineer
MDL 617K
MDL 617K
MDL 0
MDL 0
T3
Senior Software Engineer
MDL 905K
MDL 905K
MDL 0
MDL 0
T4
Staff Software Engineer
MDL --
MDL --
MDL --
MDL --
MDL 2.76M

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
Options

У Grid Dynamics Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)



Включені посади

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Програмний інженер забезпечення якості (QA)

Інженер даних

DevOps-інженер

Поширені запитання

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Інженер-програміст en Grid Dynamics in Moldova está en una compensación total anual de MDL 1,088,325. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Grid Dynamics para el puesto de Інженер-програміст in Moldova es MDL 718,673.

Інші ресурси