Компенсація Інженер-програміст in Krakow Metropolitan Area у Grid Dynamics варіюється від PLN 78.9K за year для T1 до PLN 281K за year для T4. Медіанний yearний пакет компенсації in Krakow Metropolitan Area становить PLN 227K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Grid Dynamics. Останнє оновлення: 9/30/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
T1
PLN 78.9K
PLN 78.9K
PLN 0
PLN 0
T2
PLN 122K
PLN 122K
PLN 0
PLN 0
T3
PLN 251K
PLN 250K
PLN 0
PLN 367.2
T4
PLN 281K
PLN 281K
PLN 0
PLN 0
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Grid Dynamics Options підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)
