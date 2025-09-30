Каталог компаній
Компенсація Інженер-програміст in Greater Hyderabad Area у Grid Dynamics варіюється від ₹1.15M за year для T1 до ₹2.85M за year для T3. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Hyderabad Area становить ₹2.19M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Grid Dynamics. Останнє оновлення: 9/30/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
T1
Junior Software Engineer(Початковий рівень)
₹1.15M
₹1.12M
₹0
₹32K
T2
Software Engineer
₹1.73M
₹1.73M
₹0
₹0
T3
Senior Software Engineer
₹2.85M
₹2.85M
₹0
₹0
T4
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
Options

У Grid Dynamics Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)



Включені посади

Подати нову посаду

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Програмний інженер забезпечення якості (QA)

Інженер даних

DevOps-інженер

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Grid Dynamics in Greater Hyderabad Area складає річну загальну компенсацію ₹2,845,762. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Grid Dynamics для позиції Інженер-програміст in Greater Hyderabad Area складає ₹2,191,834.

