Компенсація Інженер-програміст in Armenia у Grid Dynamics варіюється від AMD 18.15M за year для T2 до AMD 25.76M за year для T4. Медіанний yearний пакет компенсації in Armenia становить AMD 20.77M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Grid Dynamics. Останнє оновлення: 9/30/2025

Назва рівня Загалом Базова Акції (/yr) Бонус T1 Junior Software Engineer ( Початковий рівень ) AMD -- AMD -- AMD -- AMD -- T2 Software Engineer AMD 18.15M AMD 18M AMD 0 AMD 154K T3 Senior Software Engineer AMD 23.09M AMD 22.89M AMD 0 AMD 192K T4 Staff Software Engineer AMD 25.76M AMD 23.45M AMD 0 AMD 2.31M Переглянути 2 Більше рівнів

Компанія Місцезнаходження | Дата Назва рівня Тег Роки досвіду Загалом / У компанії Загальна компенсація ( AMD ) Оклад | Акції (рік) | Бонус

Графік Вестингу Основний 25 % РІК 1 25 % РІК 2 25 % РІК 3 25 % РІК 4 Тип Акцій Options У Grid Dynamics Options підлягають 4-річному графіку вестингу: 25 % передається у 1st - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 2nd - РІК ( 6.25 % щоквартально )

25 % передається у 3rd - РІК ( 6.25 % щоквартально )

25 % передається у 4th - РІК ( 6.25 % щоквартально )

Який графік вестингу в Grid Dynamics ?

