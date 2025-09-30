Каталог компаній
Grid Dynamics
Grid Dynamics Інженер-програміст Зарплати в Armenia

Компенсація Інженер-програміст in Armenia у Grid Dynamics варіюється від AMD 18.15M за year для T2 до AMD 25.76M за year для T4. Медіанний yearний пакет компенсації in Armenia становить AMD 20.77M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Grid Dynamics. Останнє оновлення: 9/30/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
T1
Junior Software Engineer(Початковий рівень)
AMD --
AMD --
AMD --
AMD --
T2
Software Engineer
AMD 18.15M
AMD 18M
AMD 0
AMD 154K
T3
Senior Software Engineer
AMD 23.09M
AMD 22.89M
AMD 0
AMD 192K
T4
Staff Software Engineer
AMD 25.76M
AMD 23.45M
AMD 0
AMD 2.31M
AMD 61.55M

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на AMD 11.54M+ (іноді AMD 115.41M+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
Options

У Grid Dynamics Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)



Включені посади

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Програмний інженер забезпечення якості (QA)

Інженер даних

DevOps-інженер

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Grid Dynamics in Armenia складає річну загальну компенсацію AMD 25,755,347. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Grid Dynamics для позиції Інженер-програміст in Armenia складає AMD 20,773,854.

