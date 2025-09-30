Каталог компаній
Grid Dynamics Дата-сайентист Зарплати в San Francisco Bay Area

Компенсація Дата-сайентист in San Francisco Bay Area у Grid Dynamics становить $130K за year для T2. Медіанний yearний пакет компенсації in San Francisco Bay Area становить $130K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Grid Dynamics. Останнє оновлення: 9/30/2025

Середня Компенсація за Рівень
Додати компенсаціюПорівняти рівні
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$130K
$130K
$0
$0
T3
$ --
$ --
$ --
$ --
T4
$ --
$ --
$ --
$ --
Переглянути 2 Більше рівнів
Додати компенсаціюПорівняти рівні

Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
Options

У Grid Dynamics Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Дата-сайентист в Grid Dynamics in San Francisco Bay Area складає річну загальну компенсацію $130,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Grid Dynamics для позиції Дата-сайентист in San Francisco Bay Area складає $130,000.

