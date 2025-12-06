Каталог компаній
Greentech Industries
Greentech Industries Аналітик кібербезпеки Зарплати

Середня загальна компенсація Аналітик кібербезпеки у Greentech Industries варіюється від BDT 4.07M до BDT 5.57M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Greentech Industries. Останнє оновлення: 12/6/2025

Середня загальна компенсація

$36.1K - $42.8K
Bangladesh
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$33.3K$36.1K$42.8K$45.6K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Які кар'єрні рівні в Greentech Industries?

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Аналітик кібербезпеки в Greentech Industries складає річну загальну компенсацію BDT 5,573,707. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Greentech Industries для позиції Аналітик кібербезпеки складає BDT 4,071,229.

Інші ресурси

