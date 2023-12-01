Greenphire Зарплати

Каталог компаній
Зарплата Greenphire варіюється від $101,490 загальної компенсації на рік для Проєктний менеджер на нижньому рівні до $136,178 для Продукт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Greenphire. Останнє оновлення: 9/9/2025

$160K

Продукт-менеджер
$136K
Проєктний менеджер
$101K
Інженер-програміст
$130K

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Greenphire - це Продукт-менеджер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $136,178. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Greenphire складає $130,340.

