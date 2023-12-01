Greenphire Зарплати

Зарплата Greenphire варіюється від $101,490 загальної компенсації на рік для Проєктний менеджер на нижньому рівні до $136,178 для Продукт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Greenphire . Останнє оновлення: 9/9/2025