Компенсація Інженер-програміст in United States у Grainger варіюється від $107K за year для Software Engineer I до $195K за year для Lead Software Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $139K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Grainger. Останнє оновлення: 11/1/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Software Engineer I
$107K
$102K
$0
$5K
Software Engineer II
$132K
$126K
$0
$5.3K
Software Engineer III
$159K
$146K
$0
$13.3K
Senior Software Engineer
$173K
$153K
$6.3K
$13.6K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
