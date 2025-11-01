Каталог компаній
Grainger
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Продажі

  • Всі зарплати Продажі

Grainger Продажі Зарплати

Медіанний пакет компенсації Продажі in United States у Grainger становить $120K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Grainger. Останнє оновлення: 11/1/2025

Медіанний пакет
company icon
Grainger
Account Manager
San Francisco, CA
Загалом за рік
$120K
Рівень
-
Базова зарплата
$95K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$25K
Років у компанії
4 Роки
Років досвіду
10 Роки
Які кар'єрні рівні в Grainger?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії

Внести дані

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Продажі пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Включені посади

Подати нову посаду

Менеджер акаунтів

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Продажі в Grainger in United States складає річну загальну компенсацію $142,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Grainger для позиції Продажі in United States складає $87,500.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Grainger

Схожі компанії

  • HPE
  • Synopsys
  • Applied Materials
  • Texas Instruments
  • Cadence Design Systems
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси