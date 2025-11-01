Каталог компаній
Grafana
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Технічний письменник

  • Всі зарплати Технічний письменник

Grafana Технічний письменник Зарплати

Середня загальна компенсація Технічний письменник in United States у Grafana варіюється від $102K до $143K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Grafana. Останнє оновлення: 11/1/2025

Середня загальна компенсація

$110K - $128K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$102K$110K$128K$143K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Нам потрібно лише 3 більше Технічний письменник заявок в Grafana щоб розблокувати!

Запросіть друзів та спільноту додавати зарплати анонімно менш ніж за 60 секунд. Більше даних означає кращі інсайти для шукачів роботи, таких як ви, та нашої спільноти!

💰 Переглянути все Зарплати

💪 Внести дані Ваша зарплата

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Grafana RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Технічний письменник пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Технічний письменник в Grafana in United States складає річну загальну компенсацію $142,800. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Grafana для позиції Технічний письменник in United States складає $102,000.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Grafana

Схожі компанії

  • Nylas
  • Zenefits
  • HackerOne
  • Drift
  • PathAI
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси