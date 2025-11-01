Каталог компаній
Grafana
Grafana Менеджер інженерів-програмістів Зарплати

Компенсація Менеджер інженерів-програмістів in Germany у Grafana становить €123K за year для Senior Engineering Manager. Медіанний yearний пакет компенсації in Germany становить €119K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Grafana. Останнє оновлення: 11/1/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Engineering Manager
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Engineering Manager
€123K
€123K
€0
€0
Director
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Director
€ --
€ --
€ --
€ --
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Grafana RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Менеджер інженерів-програмістів в Grafana in Germany складає річну загальну компенсацію €185,136. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Grafana для позиції Менеджер інженерів-програмістів in Germany складає €118,663.

