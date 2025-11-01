Компенсація Менеджер інженерів-програмістів in Germany у Grafana становить €123K за year для Senior Engineering Manager. Медіанний yearний пакет компенсації in Germany становить €119K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Grafana. Останнє оновлення: 11/1/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Engineering Manager
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Engineering Manager
€123K
€123K
€0
€0
Director
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Director
€ --
€ --
€ --
€ --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Grafana RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)