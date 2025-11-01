Grafana Менеджер інженерів-програмістів Зарплати

Компенсація Менеджер інженерів-програмістів in Germany у Grafana становить €123K за year для Senior Engineering Manager. Медіанний yearний пакет компенсації in Germany становить €119K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Grafana. Останнє оновлення: 11/1/2025

Останні подання зарплат

Графік Вестингу Основний 25 % РІК 1 25 % РІК 2 25 % РІК 3 25 % РІК 4 Тип Акцій RSU У Grafana RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу: 25 % передається у 1st - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 2nd - РІК ( 2.08 % щомісячно )

25 % передається у 3rd - РІК ( 2.08 % щомісячно )

25 % передається у 4th - РІК ( 2.08 % щомісячно )

Який графік вестингу в Grafana ?

