Каталог компаній
Grafana
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Продакт-дизайнер

  • Всі зарплати Продакт-дизайнер

Grafana Продакт-дизайнер Зарплати

Медіанний пакет компенсації Продакт-дизайнер in Germany у Grafana становить €94.9K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Grafana. Останнє оновлення: 11/1/2025

Медіанний пакет
company icon
Grafana
Product Designer
Berlin, BE, Germany
Загалом за рік
€94.9K
Рівень
L4
Базова зарплата
€94.9K
Stock (/yr)
€0
Бонус
€0
Років у компанії
4 Роки
Років досвіду
8 Роки
Які кар'єрні рівні в Grafana?
Block logo
+€50.7K
Robinhood logo
+€77.8K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.2K
Don't get lowballed
Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Grafana RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Продакт-дизайнер пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Включені посади

Подати нову посаду

UX-дизайнер

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Продакт-дизайнер в Grafana in Germany складає річну загальну компенсацію €95,042. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Grafana для позиції Продакт-дизайнер in Germany складає €85,548.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Grafana

Схожі компанії

  • Nylas
  • Zenefits
  • HackerOne
  • Drift
  • PathAI
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси