Grafana
Середня загальна компенсація Кадрові ресурси in United Kingdom у Grafana варіюється від £43.9K до £63.9K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Grafana. Останнє оновлення: 11/1/2025

Середня загальна компенсація

£50.4K - £57.4K
United Kingdom
Поширений діапазон
Можливий діапазон
£43.9K£50.4K£57.4K£63.9K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Grafana RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Кадрові ресурси в Grafana in United Kingdom складає річну загальну компенсацію £63,898. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Grafana для позиції Кадрові ресурси in United Kingdom складає £43,862.

