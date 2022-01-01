Каталог компаній
Gradle
Gradle Зарплати

Зарплата Gradle варіюється від $100,500 загальної компенсації на рік для Рекрутер на нижньому рівні до $177,110 для Продажі на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Gradle. Останнє оновлення: 10/19/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Інженер-програміст
Median $162K
Рекрутер
$101K
Продажі
$177K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
63 25
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Gradle - це Продажі at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $177,110. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Gradle складає $161,500.

