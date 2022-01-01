Gradle Зарплати

Зарплата Gradle варіюється від $100,500 загальної компенсації на рік для Рекрутер на нижньому рівні до $177,110 для Продажі на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Gradle . Останнє оновлення: 10/19/2025