Gradient AI Зарплати

Зарплата Gradient AI варіюється від $122,000 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $185,000 для Дата-сайентист на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Gradient AI. Останнє оновлення: 10/19/2025

Дата-сайентист
Median $185K
Інженер-програміст
Median $122K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$183K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Gradient AI - це Дата-сайентист з річною загальною компенсацією $185,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Gradient AI складає $182,580.

