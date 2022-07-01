Gradient AI Зарплати

Зарплата Gradient AI варіюється від $122,000 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $185,000 для Дата-сайентист на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Gradient AI . Останнє оновлення: 10/19/2025