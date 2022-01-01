Каталог компаній
Grabango
Grabango Зарплати

Зарплата Grabango варіюється від $65,325 загальної компенсації на рік для Information Technologist (IT) на нижньому рівні до $210,000 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Grabango. Останнє оновлення: 10/19/2025

Інженер-програміст
Median $210K
Information Technologist (IT)
$65.3K
UX-дослідник
$141K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Grabango - це Інженер-програміст з річною загальною компенсацією $210,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Grabango складає $140,700.

