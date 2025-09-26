Каталог компаній
GovTech
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Продукт-дизайнер

  • Всі зарплати Продукт-дизайнер

GovTech Продукт-дизайнер Зарплати

Медіанний пакет компенсації Продукт-дизайнер in Singapore у GovTech становить SGD 96.4K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації GovTech. Останнє оновлення: 9/26/2025

Медіанний пакет
company icon
GovTech
UX Designer
Singapore, SG, Singapore
Загалом за рік
SGD 96.4K
Рівень
L1
Базова зарплата
SGD 81.8K
Stock (/yr)
SGD 0
Бонус
SGD 14.6K
Років у компанії
5-10 Роки
Років досвіду
5-10 Роки
Які кар'єрні рівні в GovTech?

SGD 211K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на SGD 39.5K+ (іноді SGD 395K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії

Внести дані

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Продукт-дизайнер пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Включені посади

Подати нову посаду

UX-дизайнер

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Продукт-дизайнер в GovTech in Singapore складає річну загальну компенсацію SGD 155,811. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в GovTech для позиції Продукт-дизайнер in Singapore складає SGD 86,198.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для GovTech

Схожі компанії

  • Snap
  • SoFi
  • Netflix
  • Lyft
  • Intuit
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси